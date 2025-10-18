ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକଟିକା ପ୍ରଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେରେ ୩ ଆଫ୍ଗାନୀ କ୍ରିକେଟର୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଅାଣିଛି ଆଫ୍ଗାନିସ୍ତାନ। ତିନି ଜଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ଏସିବି) ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଗାମୀ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟି୨୦ ସିରିଜରୁ ଓହରି ଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏସିବି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ "ପାକିସ୍ତାନ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ କାପୁରୁଷ ଆକ୍ରମଣ" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନଭେମ୍ବର ୫ ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାହୋର ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିବିଧ ତ୍ରି-ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରସିଦ ଖାନ "ବର୍ବର" ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏକ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତ୍ରି-ସିରିଜରୁ ଓହରିଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି।
ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଉର୍ଗୁନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି (କବୀର, ସିବଘାତୁଲ୍ଲା ଏବଂ ହାରୁନ୍)ଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ୭ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୧ ତାରିଖରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ସୀମାରେ ଭୟଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
