ଚେନ୍ନାଇ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ୨ ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚେନ୍ନାଇରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ସବୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଦେଶକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ବାଂଲାଦେଶ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହିଟମ୍ୟାନ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ସବୁ ଦେଶ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

🗣️🗣️ Every game becomes important because of what is at stake.#TeamIndia Captain @ImRo45 ahead of the #INDvBAN Test series opener 👌👌@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/TkcGCDZuYT