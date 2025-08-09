କୋଲକାତା: ଏସିଆ କପ୍ ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିନା ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଗତ ୨୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ବିନା ଏସିଆ କପ୍ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୩ ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିନା ଏସିଆ କପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରି ନଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏସିଆ କପରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏବେ ୨୦ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୁହେଁ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦୁହେଁ ମିଶି ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏସିଆ କପ୍ର ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇଥିଲେ। ରୋହିତ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ରାହୁଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ: ଇସିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଲେ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବା ପରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ସେ ଏସିଆ କପରେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୯ଟି ଇନିଂସରେ ୩ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୪୨୯ ରନ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଏକଦିବସୀୟରେ ଏସିଆ କପରେ ଦଶଥର ପଚାଶରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏସିଆ କପ ଉଭୟଙ୍କ ବିନା ଖେଳାଯିବ।
ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ:୩୩୪ଟି ଦଳର ପଂଜୀକରଣ ରଦ୍ଦ କଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ
Asia Cup-2025 | Virat Kohli | rohit sharma