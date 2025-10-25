ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୩ୟ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତର ଦୁଇ ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit sharma) ଓ ବିରାଟ କୋହଲି(Virat Kohli)ଙ୍କ ଦମଦାର ଇନିଂସ ବଳରେ ଏହି ବିଜୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।
ବିଜୟ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟାନ
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କାରଣରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶନିବାର ସିଡନିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିଛି। ରୋହିତ ପୁଣି ଥରେ ୩୩ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କ ନିକଟତର ମଧ୍ୟ କେହି ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପରେ ରୋହିତ କୁହନ୍ତି, "ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଖେଳି ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲି। ଆମେ ସିରିଜ୍ ଜିତି ନ ଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ପାଇଲୁ। ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି ଯେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ ମୋତେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା କେବେବି ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ଯୋଜନା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।"
ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିବ
ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ପାଇଁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି କି, "ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲପାଏ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋର ୨୦୦୮ ଗସ୍ତର ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ସେହି ଶତକ ସ୍କୋର କରିବା ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ଏକ ମହାନ କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କେବେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଫେରି ପାରିବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଠାରେ ଖେଳିବା ଏକ ମହାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଛି। ମୋର ସିଡନିରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଖବ୍ ଚମତ୍କାର। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିବି।"
