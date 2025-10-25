ସିଡନି : ଭାରତର ଦୁଇ ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit sharma) ଓ ବିରାଟ କୋହଲି(Virat Kohli)ଙ୍କ ଦମଦାର ଇନିଂସ ବଳରେ ୩ୟ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତ । ରୋହିତ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିବାବେଳେ ବିରାଟ ୭୪ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨-୧ରେ ଏହି କ୍ରିକେଟ (Cricket) ସିରିଜ (India Vs Australia )କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ।
ଟସ ଜିତିଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (Australia) ଟସ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା । ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୩୬ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ସ ୪୧ ରନ ଓ ମ୍ୟାଟ୍ ରେନସ ୫୬ ରନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ୩୦ ରନ କରିଥିବାବେଳେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ୨୯ ରନ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହର୍ଷିତ ରାଣା ୪ଟି ଓ ଓ୍ବାସିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଳଦୀପ ଯାଦବ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : ଭାରତକୁ ୨୩୭ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୪ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହର୍ଷିତ
ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲେ ରୋହିତ, ବିରାଟ
୨୩୭ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ ୩୮.୩ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । ରୋହିତ ୧୨୧ ରନ କରିଥିବାବେଳେ ବିରାଟ ୭୪ ରନ ଓ ଶୁବମନ ଗିଲ ୨୪ ରନ କରିଥିଲେ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜୋସ ହାଜଲଉଡ୍ ଏକମାତ୍ର ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Cyclone 'Montha': ନାମ ଦେଲା ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡିବ ଏହି ପ୍ରଭାବ