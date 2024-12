କୋଲକାତା: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ସିରିଜରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୨୯୫ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟର ହିରୋ ଥିଲେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରା। ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରା ଅପ୍ଟସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବୁମ୍‌ରାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆଇସିସି ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ।

ଏହା ସହିତ ବୁମ୍‌ରା ପୁଣି ଥରେ ଟେଷ୍ଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ବାଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଟେଷ୍ଯରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

JASPRIT BUMRAH BECOMES THE NUMBER 1 RANKED TEST BOWLER IN THE WORLD 🐐



- The Greatest ever....!!!! pic.twitter.com/vCY5X0pyGE