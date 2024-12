ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ରବିବାର ମ୍ୟାଚର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩୬୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ୩୩୩ ରନ୍ ପଛୁଆ ରହିଛି।

ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପକ୍ଷରୁ ଉସମାନ ଖ୍ବାଜା ୨୧ ରନ୍ କରିଥିବାବ‌େଳେ ମାମୁସ ଲବସେଗ୍ନ ୭୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ୪୧ ରନ୍ ନାଥନ ଲୟନ ୪୧ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିବାବ‌େଳେ ସ୍କଟ୍ ବୋଲାଣ୍ଡ ୧୦ ରନ୍ କରି କ୍ରିଜରେ ଅଛନ୍ତି।

ତୃତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୧୦୫ରେ ଅପରାଜିତ ଥିବା ଭାରତର ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୧୧୪ ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନଂସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଜଶସ୍ବୀ ଜୟସ୍ବାଲ ୮୨ ରନ୍, ବିରାଟ କୋହଲି ୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୁଣି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୧ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି।

𝙎𝙞𝙧𝙖𝙟 𝙩𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙣𝙪𝙨: 𝘽𝙮𝙚, 𝙈𝙖𝙩𝙚! 🤪



Siraj catches Labuschagne off guard! Third wicket for DSP Sahab 🫡#AUSvINDOnStar 👉 4th Test, Day 4 | LIVE NOW! | #ToughestRivalry #BorderGavaskarTrophy pic.twitter.com/i3eMomntZl — Star Sports (@StarSportsIndia) December 29, 2024

ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରା ରବିବାର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ୨୦୦ଟେଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବୁମରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକାର କରିଥିଲେ।

Virat 🤝 Siraj



Kohli's "𝙆𝙤𝙣𝙚 𝙨𝙚" plan worked like magic as Siraj sent Smith back to the dugout! 🤩#AUSvINDOnStar 👉 4th Test, Day 4 | LIVE NOW! | #ToughestRivalry #BorderGavaskarTrophy pic.twitter.com/xNP2jCXMrM — Star Sports (@StarSportsIndia) December 29, 2024

ଭାରତୀୟ ଦଳର ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍‌ରା ରବିବାର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ୱିକେଟ୍ ୨୦୦ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ହାରାହାରି ୨୦ରୁ କମ୍ ହାର ଅର୍ଥାତ୍ ହାରାହାରି ୧୯.୫୬ ହାରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨୦୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୪୨.୪୨ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଦୁନିଆର ମହାନ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

The highest successful run chase at the MCG in the last 70 years - 258.



Australia's lead currently - 261*. pic.twitter.com/yMh2tc2dP5 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 29, 2024

ବୁମ୍‌ରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୪ ୱିକେଟ ନେଇଥିବାବେଳେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ୍ ୩ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଜାଡେଜା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

