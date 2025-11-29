ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ୨୩ ପରଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ସଙ୍ଗୀତକାର ପଲାଶ ମୁଚ୍ଛଲ। ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ଅଟକିବା ପରଠୁ କେବେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବେ, ସେହି ଦିନକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ। ବିବାହ ପାଇଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଥିବା ନନ୍ଦିକା ଦିୱେଦିଙ୍କ ସହ ପଲାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ମୃତି ବିବାହ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକା। ସେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ ଲେଖି ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି।
ସାର୍ବଜନୀନ ପୋଷ୍ଟରେ ବଖାଣିଲେ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା
ଏହି ନୋଟରେ ସେ ପଲାଶ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିବାହ ଅଟକିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସଂପୃକ୍ତି ନଥିବା କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ, "ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାଇ ବି ଏଭଳି ମୋ ନାମକୁ ଯୋଡାଯିବା ଖବର ମୋତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ରେଡିଟ୍ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ସୂଚନା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯିଏ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଲେଖିଦିଏ। ବହୁତ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ଆଉ ନୁହେଁ। କିଛି ଦୋଷ ନକରି ଏଭଳି ଆରୋପକୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି। ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରଠାରୁ ମୋ ପରିବାର ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ମୋର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବିବାଦରେ ମୋତେ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।"
ବିବାଦ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିଥିଲେ
ତେବେ ଏଭଳି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନନ୍ଦିକା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
