ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଭାରତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରେମିକ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ସାଙ୍ଗଲିରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି।
ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ?
୨୭ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ଗାୟକ ପଲାଶ ମୁଛଲ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ପ୍ରେମୀଯୁଗଳ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବେ । ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସାଙ୍ଗଲିରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକାଙ୍କ ଭାଇ ପଲାଶ
ପଲାଶ ମୁଛଲ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ଯିଏ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପଲକ ମୁଛଲ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବଲିଉଡ୍ ଗାୟିକା। ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି।
ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମହିଳା ବିଶ୍ବକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଖୁସିକୁ ମନାଇବାକୁ ଯାଇ ପଲାଶ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରଫି ପଛରେ ସ୍ମୃତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।
