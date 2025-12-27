ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ୨୦୨୫-୨୬ ଆସସ୍ ସିରିଜର ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଚାରି ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ସିରିଜରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ଗୁରୁତ୍ବବହନ କରୁଛି, କାରଣ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Tamasa Story: ଧନ ତୁ ଫେରି ଆ: ତମସାଙ୍କ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଲା ଦୁଃଖର ପାହାଡ
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟ ଜିତିଥିଲା। ଖେଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ବୋଲର-ଅନୁକୂଳ ପିଚ୍ରେ, ଭ୍ରମଣକାରୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ୧୭୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଇଂଲଣ୍ଡର ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିଛି, କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ସିରିଜକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିସାରିଛି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Guru And Buddhia Died: ଆଗ ଚେଲା, ତାପରେ ଗୁରୁ: ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଆଗପଛ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଗୁରୁଶିଷ୍ୟ
ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବୋଲରମାନେ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ, ଖେଳର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ର ୧୫୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୧୧୦ ଦିନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ୨ୟ ଇନିଂସରେ ୧୩୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଗରେ ୧୭୫ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ବିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୭୮ ରନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୫ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିବା ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦି ମ୍ୟାଚ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ବକ୍ସିଂ ଡେ ଟେଷ୍ଟ :
ବଡ଼ଦିନର ପରବର୍ତ୍ତି ଦିନ (ଡିସେମ୍ବର ୨୬) କୁ ବକ୍ସିଂ ଡେ’ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ବକ୍ସିଂ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଏ । ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଥାଏ, ତା ସହିତ ବକ୍ସିଂ ଡେ ଖେଳାଯାଏ ।