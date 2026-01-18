ଦୁବାଇ: ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ଇଂଲଣ୍ଡର ପାକିସ୍ତାନୀ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସ୍ପିନର୍ ଆଦିଲ ରସିଦ, ରେହାନ ଅହମଦ ଓ ଦ୍ରୁତବୋଲର ସକିବ ମହମୁଦଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଭିସା ମିଳିଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ବାଦ୍ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କାନାଡ଼ାର ଶାହ ସଲିମ୍ ଜାଫରଙ୍କ ଭିସାକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ୟୁଏଇ, ଆମେରିକା, ଇଟାଲି, ବାଂଲାଦେଶ ଓ କାନାଡା ଦଳରେ ଥିବା ପାକ୍ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ଭିସା ବ୍ୟବସ୍ତା ଚାଲୁରହିଛି।
ପ୍ରାୟତଃ ଚଳିତ ମାସ ୩୧ ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଫେବ୍ରୁଆରି ୭ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗନେଉଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ମୋଟ ୪୨ ପାକ୍ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଭିସା ମିଳିଯିବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଫଳରେ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୨ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶଗ୍ରହଣରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି।
