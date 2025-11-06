ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବିଶ୍ବବିଜେତା ଝିଅଙ୍କୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଦେବ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର। କ୍ରିକେଟରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପରେ ନୂଆ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଟାଟା ସିଏରା ଉପହାର ରୂପରେ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି କମ୍ପାନି। ଟାଟା ସିଏରା ୨୫ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଟାଟା ସିଏରାର ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଉପହାର ଦିଆଯିବ।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଦମଦାର ଉପହାର ଦେଲା ଟାଟା
ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନେ ଭାରତପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହାସ ବଳରେ ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଭେଇକିଲ୍ସ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କମ୍ପାନି ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ Tata Sierra SUV ଉପହାର ଦେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା କେବଳ ଏକ ଉପହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରତି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
Tata Sierraର ଇତିହାସ?
ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ୯୦ଦଶକର ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇତିହାସ ଲେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଟାଟା ସିଏରାର ନାମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ। ଏହା ସେହି SUV ଥିଲା ଯାହା ଦେଶକୁ 'Lifestyle Vehicle'ର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତିନି ଦଶନ୍ଧି ପରେ, ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ଏହାକୁ ନୂଆ କରି ମାର୍କେଟକୁ ଆଣୁଛି।
ନୂଆ Tata Sierraର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିବ?
ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୩.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା Mahindra Thar Roxx ଏବଂ MG Hector ସହିତ ହେବ ।
