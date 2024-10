ନାଇରୋବି: ଜିମ୍ବାୱେ ଟି-୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ନାଇରୋବିର ରୁଆରୋକା ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଜିମ୍ବାୱେର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଗାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୦ ଓଭରରେ ୩୪୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ଏହାର ଜବାବରେ ସମଗ୍ର ଗାମ୍ବିଆ ଦଳ ମାତ୍ର ୫୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ୧୪.୪ ଓଭରରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାମ୍ବିଆର ଦଶ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜିମ୍ବାୱେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ୨୯୦ ରନ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା। ଯାହା ଟି-୨୦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଜୟ ।

ଜିମ୍ବାୱେର ୩୪୫ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଗାମ୍ବିଆ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଖେଳିଥିଲା। ଗାମ୍ବିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସହଜରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବୋଲରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗାମ୍ବିଆ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ଜାର୍ଜୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

