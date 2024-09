କୋଲକାତା: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଇପିଏଲରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ସହିତ ‌ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ମତଭେଦ କାହାଠାରୁ ଲୁଚି ନ ଥିଲା। ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଓପନର୍ ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରାଜ ଶାମାନୀଙ୍କ ସହ ଏକ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନେକ ଥର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏପରିକି ବିରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବେୱାଗଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନମ୍ବର-୪ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆମ ଦଳ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା।

Akash chopra said Gautam Gambhir is a typical delhi guy, he may seems agressive but he's having a golden heart

