ମୁମ୍ବାଇ: ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ଖେଳାଳି ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଇଶାନ କିଷାନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ତିନି ଖେଳାଳି ମୁମ୍ବାଇର ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ ଗଣପତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସୁପର-୮ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୋଲକାତାର କାଳୀଘାଟ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର-୮ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୭୬ ରନରେ ହାରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯେ ପୁରୁଷ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲା।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରିଗେଡ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୭୨ ରନ୍ର ବ୍ୟାପକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ୫୦ ବଲ୍ ରେ ୯୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୧୨ ଚୌକା ଏବଂ ୪ ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Cricket: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍: ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୨୯ ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ତା’ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେମାନେ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ୯୩ ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୬୧ ରନ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେମାନେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୧୭ ରନ୍ରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସୁପର-୮ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।