କୋଲକାତା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ-୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଟସ୍ ଜିଣି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ସଣ୍ଟନର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମକକ୍ଷ ଆଇଦେନ୍ ମାର୍କରାମଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବିଶ୍ବକପରେ ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚର ହେବ ବୋଲି ଅଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଶେଷ ଚାରିରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦଳ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ସେମିଫାଇନାଲ। ଏଦେନ୍ ମାର୍କରାମ ପ୍ରୋଟିୟା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ୧୭୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୬୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ରନ କରୁଛନ୍ତି। ୧୭୧ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୨୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡି କକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୭୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନଗିଡି ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କର୍ବିନ ବୋଶ୍ ୧୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କେଶବ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁପର ୮ରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ସେଫର୍ଟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଫର୍ଟ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୨୧୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଚିନ୍ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୧୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।