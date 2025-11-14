ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ ନିଲାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ନିଲାମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଗତ ଦୁଇଟି ସିଜନର ନିଲାମ ଜେଦ୍ଦା ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ନିଲାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ୨୦୨୫ ଟିମରୁ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ଆଇପିଏଲ୍ ୧୦ଟି ଦଳ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ତାଲିକା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତା’ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ପଠାଯିବ ଯେଉଁଠାରୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଲମ୍ବା ତାଲିକାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରି ଆଇପିଏଲ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଲାମ ପୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।
ଆବୁଧାବିରେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ନିଲାମ
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଅଭିମୁଖେ ବିଜେପି, ଜୟ ଢୋଲକିଆ ୬୨୩୧୩ ଭୋଟରେ ଆଗୁଆ
ଖବର ଲେଖାହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରୋଟି ଟ୍ରେଡ ଡିଲ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସର୍ବବୃହତ ଖେଳାଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରୁ କିଣିଛି। ବଦଳରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୋଡ଼ି ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ସାମ୍ କରାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।ଗୁରୁବାର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସରୁ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଧୋନି, ହଳଦିଆ ଜର୍ସିରେ ଆସିବେ ନଜର