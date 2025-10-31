ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଆଇସିସି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ବିଜୟ ସହ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ। ସାତ ଥର ବିଜେତା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୫ ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ରବିବାର ହର୍ମନପ୍ରୀତ୍ଙ୍କ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଭେଟିବ।
ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କ୍ରିକେଟର ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ବକପ୍ ଶତକ (୧୨୭*) ଦଳକୁ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଜେମିମା ସିଧା ନିଜ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟର ଅନେକ ଭାବବିହ୍ବଳ କଲା ଭଳି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜେମିମା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ବାପାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କାନ୍ଦିଲେ ଜେମିମା
ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜେମିମା ରଡ୍ରିଗ୍ସଙ୍କ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ସେମିଫାଇନାଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଦଳ ଜିତିବା ପରେ ଜେମିମା ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ।
ଜେମିମାଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ଭରା ପୋଷ୍ଟ
ଜିତିବା ପରେ ଜେମିମା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଭରା ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଜେମିମା ପାଞ୍ଚଟି ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମଟିରେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ ଜେମିମା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଜେମିମା ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଫଟୋରେ ଜେମିମା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଜେମିମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଜେମିମା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନଥିଲି, ଏହି ଲୋକମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି।"
