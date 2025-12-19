ପୁଣେ: ସୟଦ୍ ମୁସ୍ତାକ୍ ଅଲୀ ଘରୋଇ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜେତା ହୋଇଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଗୁରୁବାର ଫାଇନାଲ୍ରେ ୬୯ ରନ୍ରେ ହରିୟାଣାକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଜିତିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଅଧିନାୟକ ଈଶାନ କିଶନ (୧୦୧ ରନ୍, ୪୯ ବଲ୍, ୬ ଚୌକା, ୧୦ ଛକା) ରେକର୍ଡଭରା ଶତକ ଅର୍ଜନ କରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡକୁ ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟ୍ରଫି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା କିଶନ ନିଜ ଧମାକାଦର ବ୍ୟାଟିଂ ବେଳେ ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ଛକା (୯୪) ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାଳିରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା (୧୦) ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ବିତୀୟ ୱିକେଟ୍ରେ ସେ ଓ କୁମାର କୁଶାଗ୍ର (୮୧ ରନ୍, ୩୮ ବଲ୍, ୮ ଚୌକା, ୫ ଛକା) କରିଥିବା ୧୭୭ ରନ୍ର ଭାଗୀଦାର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ରେ ବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାଗୀଦାର ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ଓ ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୬୨ ରନ୍ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର୍ କରିଥିଲା।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁକୁଲ ରାୟ ୪୦* ଓ ରବିନ ମିଞ୍ଜ୍ ୩୧ ରନ୍ର ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ଜବାବରେ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଭାର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ହରିୟାଣା ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଘୋର ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮.୩ ଓଭର ପୂର୍ବରୁ ୧୯୩ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ୱିକେଟ୍ରକ୍ଷକ ଯଶବର୍ଦ୍ଧନ ଦଲାଲ ସର୍ବାଧିକ ୫୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ବାଲ୍ କୃଷ୍ଣ ତିନିଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ହରିୟାଣାକୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ନିଜ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ବ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କିଶନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଫେରିବା ଲାଗି ଜାତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଲ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁକୁଲ (୩୦୩ ରନ୍, ୧୮ ୱିକେଟ୍) ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି।