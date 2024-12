ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ: ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ନୂଆ ଓପନିଂ ଯୋଡି ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ସାମ୍ କନଷ୍ଟାସ୍ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସାମ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତାରକା ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଝଗଡା କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଏବଂ ସାମ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି।

"Have a look where Virat walks. Virat's walked one whole pitch over to his right and instigated that confrontation. No doubt in my mind whatsoever."



- Ricky Ponting #AUSvIND pic.twitter.com/zm4rjG4X9A — 7Cricket (@7Cricket) December 26, 2024

ଗୁରୁବାର ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାମ୍ କନଷ୍ଟାସ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସାମ୍ ସହଜରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ସାମ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।

ବାସ୍ତବରେ, ଇନିଂସର ଦଶମ ଓଭରରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନିକଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ବାଜିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସାମ୍ କନଷ୍ଟାସ ଦ୍ରୁତ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷକରି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ ବୁମରାର ଓଭରରେ ୧୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସାମ ୬୫ ବଲରେ ୬୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

An exchange between Virat Kohli and Sam Konstas.



- THE BOXING DAY TEST IS HERE.pic.twitter.com/x8O4XCN1Sj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 26, 2024

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଏହା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଇସିସି ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଆଇସିସି ଏହି ଘଟଣାର କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍ଗଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦୋଷ।

ଚ୍ୟାନେଲ -୭ରେ ପଣ୍ଟିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ବିରାଟ ପିଚ୍‌ରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଏହା ତାଙ୍କର ଦୋଷ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ରେଫରି ମଧ୍ୟ କ’ଣ ଘଟିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି। କନଷ୍ଟାସ ବିଳମ୍ବରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେହି ଜଣେ ଆଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ।

FIRST SIX AGAINST BUMRAH IN TEST CRICKET AFTER 4,483 BALLS. 🥶



Sam Konstas, 19 year old, on debut - part of the history. 🤯pic.twitter.com/ZTATUCje5c — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 26, 2024

ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶାରୀରିକ ହସତକ୍ଷେପ କରିବା ନିଷେଧ। ଏପରି ଘଟଣାରେ ଖେଳାଳି ସ୍ତର ୨ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନୁସନ୍ଧାନରେ, ବିରାଟ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟାସଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ୩ ରୁ ୪ ଡେରିମିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ।

ତେବେ ପୂର୍ବତନ ଟେଷ୍ଟ ଅମ୍ପାୟାର ସାଇମୋନ ଟ ଫେଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ନିଲମ୍ବନକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘଟିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୧୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ୱିକେଟ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ନେଇଥିଲେ।

🗣🔥😡🥶😅🧐🤔



The stump mic has been kept busy this morning! 😅#AUSvINDOnStar 👉 4th Test, Day 1 LIVE NOW! | #ToughestRivalry #BorderGavaskarTrophy pic.twitter.com/hwANCA1qar — Star Sports (@StarSportsIndia) December 26, 2024

ଜାଡେଜା ସାମ୍‌ଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଉସମାନ ଖ୍ବାଜା ୫୭ ରନ୍ ପରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୮୮ ରନ୍ କରିଥିବାବେଳେ କ୍ରିଜ୍‌ରେ ମାମୁସ୍ ଲବୁସାଚଗ୍ନେ ଏବଂ ଷ୍ଟିଭେନ୍ ସ୍ମିଥ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି।

