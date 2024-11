ମୁମ୍ବାଇ: ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ୟାଟିଂରେ ପୁଣି ଥିରେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇରୀ ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ୍‌ରେ କୋହଲି 'ୱାନ ଟୁ କା ଫୋର୍... ଫୋର୍ ଟୁ କା ୱାନ' ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

କୋହଲି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗ୍ୟାଲେରିରେ ବସିଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନେ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ 'ୱାନ ଟୁ କା ଫୋର୍... ଫୋର୍ ଟୁ କା ୱାନ' ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

Virat Kohli dancing when fans singing "My Name is Lakhan" song at Wankhede. 😀



- King Kohli, Absolute Blockbuster Character. ❤️pic.twitter.com/shPEX610Oi