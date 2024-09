ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ରେ ମନୁ ଭାକର ବିଜୟିନୀ ହୋଇଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମନୁଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଦକକୁ ନେଇ କିଛିଲୋକ ଟ୍ରୋଲ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆପଣ ଯେଉଁଆଡେ ବି ଗଲେ ପଦକକୁ କାହିଁକି ସାଙ୍ଗ‌ରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ପଦକ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି।’

ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନୁଭାକର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ ‘ପ୍ୟାରିସ ୨୦୨୪ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପଦକ ଜିତିଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୋର। ତାହା ମୋର ନୁହେଁ। ଜିତିଥିବା ପଦକ ହେଉଛି ମୋ ଦେଶ ଭାରତର। ଭାରତରକୁ ଏହି ପଦକ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ୮ବର୍ଷ ଖୁବ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମୋତେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲେ ଆଗରୁ ପଦକ ନେଇ ଆସିବାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହ ମୋ ପଦକ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସାମିଲ ହୋଇଥାଏ।’

People talk about why is she showing off medals and all those things. That's her right. She has won them: Jaspal Rana#ManuBhaker #ParisOlympics #Shooting #ConclaveMumbai24https://t.co/cRmjDvtGi1