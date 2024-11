ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍କୋର ୯ ୱିକେଟ୍‌ରେ ୧୭୧ ରନ୍ ରହିଛି। ଏହିପରି କିୱି ଦଳର ଅଗ୍ରଣୀ ୧୪୩ରନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଜାଜ ପଟେଲ ଏବଂ ୱିଲିୟମ୍ ଓରୁକେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଛନ୍ତି।

ଏଥି ସହ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ୪ଟି ୱିକେଟର ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ୍ ୩ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶିକାର କରିଥିଲେ। ଆକାଶଦୀପ ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉଭୟ ଦଳର ୧୫ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ।

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ୪ ୱିକେଟ୍‌ ହରାଇ ୮୪ ରନ୍‌ରୁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଶୁଭମାନ ଗିଲ ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ୯୬ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୬୩ ରନ୍‌ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।

