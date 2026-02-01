ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍-୨୦୨୬ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସରକାର ଏହି ଅନୁମୋଦନ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୫ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଇସିସିକୁ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଇସିସି କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇନାହିଁ।

