ସିଡ୍‌ନୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ନଭେମ୍ବର ୨୨ରୁ ପର୍ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ବିବୃତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ କହିଛନ୍ତି, 'ଯଦି ପର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୩୦ ରନ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ପାଭିଲିୟନ ନ ଫେରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ଆଘାତ କରି ଉସୁକାଇବାକୁଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ୱିକେଟ୍ ହରାଇବେ।

ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଖରାପ ରହିଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଗତ ୧୦ ଇନିଂସରେ ହାରାହାରି ମାତ୍ର ୨୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନିଜ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କାରଣରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଖରାପ ଫର୍ମ ସତ୍ତ୍ବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୁଲ୍ କରିବ ନାହିଁ।

