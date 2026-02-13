ଭୁବନେଶ୍ବର: ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍‌ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଓଡ଼ିଆ ତାରକା ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ଚଳିତ ବିଶ୍ବ ପାରା ‌ବ୍ୟାଡ୍‌ମିଣ୍ଟନ୍‌ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବିଶ୍ବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୫ ଏକକ ଓ ୩ ଯୁଗଳ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ୧ ନମ୍ବର ପ୍ରମୋଦ ଏଥିରେ ଆଉ ଦୁଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଯୋଡ଼ିବାର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି।

ଶୁକ୍ରବାର ପୁରୁଷ ଏକକ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌୩ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରମୋଦ ୨୧-୧୯, ୨୧-୧୭ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ମୋଙ୍ଗଖୋନ ବୁନ୍‌ସୁନ୍‌ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ‌ସେହିପରି ଏସ୍‌ଏଲ୍‌୩-ଏସ୍‌ଏଲ୍‌୪ ପୁରୁଷ ଯୁଗଳରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରମୋଦ ଓ ସୁକାନ୍ତ କଦମ ୨୧-୧୩, ୨୧-୧୫ରେ କୋରିଆର ଚୋ ଏନ୍‌ ଓ ଲି ଏସ୍‌ଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି।

