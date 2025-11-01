ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅବସର ନେଲେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରୋହନ ବୋପନ୍ନା। ଆଜି ଷ୍ଟାର ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ, ବୋପନ୍ନା ଏବଂ ଏନ. ଶ୍ରୀରାମ ବାଲାଜୀଙ୍କ ଦଳ, ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ୭-୫, ୬-୨ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ୨୨ବର୍ଷ ଧରି ବୋପନ୍ନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେନିସରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଐତିହାସକ କ୍ୟାରିଅରରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରି ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ଏହା ମୋ ଟେନିସ୍ କ୍ୟାରିଅରର ଶେଷ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ଅଛି ତାହା ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା। ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରି ନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ୨୦ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବି। ୨୦୦୨ରେ ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ୨୨ବର୍ଷ ପରେ, ମୁଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମୋ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କଲି। ଏହି ଐତିହାସିକ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।"
❤️❤️❤️ pic.twitter.com/IS3scPrwhW— Rohan Bopanna (@rohanbopanna) November 1, 2025
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନେବେନି ଭାଗ
ଅବସର ଘୋଷଣା ସହିତ, ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରୋହନ ବୋପନ୍ନାଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ୨୦୧୬ରେ ହୋଇଥିବା ରିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ, ବୋପନ୍ନା ଏବଂ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ଦଳ mixed doubles ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଦକ ଜିତିପାରି ନଥିଲେ। ଏଥର, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ବାଲାଜୀଙ୍କ ସହ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପଦକ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗେଲ ମୋନଫିଲ୍ସ ଏବଂ ରୋଜର ବୈସଲିନ ଏପରି ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ।
୬ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ
ରୋହନ ବୋପନ୍ନା ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଟେନିସ୍ କ୍ୟାରିୟରରେ ଡବଲ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୬ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଥର ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୧୭ରେ, ବୋପନ୍ନା, କାନାଡାର ଗେବ୍ରିଏଲା ଡାବ୍ରୋସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ। ୨୦୨୪ରେ, ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାଥ୍ୟୁ ଏବଡେନଙ୍କ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ।
