ମୁମ୍ବାଇ: ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୩-୦ରେ ସିରିଜ୍ ହାରିଛି। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି ପରାଜୟ ଯୋଗୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଡବ୍ଲୁଟିସି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବହୁତ ନୈରାଶଜନକ ରହିଥିଲା।

ପରାଜୟ ପରେ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ଅବଶ୍ୟ, ସିରିଜ୍ ହାରିବା, ଟେଷ୍ଟ ହାରିବା କେବେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହା ଏପରି କିଛି ଯାହା ସହଜରେ ସହ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ, ଆମେ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ନାହୁଁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ଅପେକ୍ଷା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ​। ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ।

Rohit Sharma said, "there were certain methods which didn't come well, I'm disappointed with my own batting". pic.twitter.com/SEzrpNwjih