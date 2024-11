ମୁମ୍ବାଇ: ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୧୭୪ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧୪୭ ରନ୍ ରହିଛି।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ୱିଲ ୟଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳି ୨ ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୧ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଦଳର ମୋଟ ୬ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇଅଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ଇନିଂସରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଚାପରେ ରହିଥିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।

ଜାଡେଜାଙ୍କ ୫ ୱିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ଭାରତ ପାଇଁ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ସ୍ପିନର ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକାଶଦୀପଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା ।

