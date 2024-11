ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍‌ରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ପାଟି କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରୋହିତ କାହିଁକି ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଲେ ତାହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭିଡିଓ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରୋହିତ ଏହି ଭିଡିଓରେ ଋଷଭଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଋଷଭ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଭିଡିଓରେ ଋଷଭ ଟିକେ ହସୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

