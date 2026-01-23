ରାଉରକେଲା: ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଚାଲିଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନ୍ତଃବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରୁଷ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ କିଟ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଝୁଣ୍ଟିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକତରଫା ଭାବେ ୯-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପୁନେର ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ସୁଦୀପ ମିଞ୍ଜ (୧୧, ୩୮, ୪୫, ୫୬ ମିନିଟ୍) ୪ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କରନ ଲାକ୍ରା (୪, ୫୮ ମିନିଟ୍) ୨ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରିତିକ କୁଜୁର (୩୪ ମିନିଟ୍), ଅଭିଷେକ ଟପ୍ନୋ (୮ ମିନିଟ୍) ଓ ଅନମୋଲ ଏକ୍କା (୫୮ ମନିଟ୍) ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ତେବେ କିଟ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ୩-୯ ଗୋଲ୍ରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମ୍ଏସ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ୪-୨ ଗୋଲ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ଜୈନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ୨-୦ ଗୋଲ୍ରେ ଏଲ୍ଏନ୍ଆଇପିଇ ଗ୍ବାଲିୟରକୁ, ବୀର ବାହାଦୁର ସିଂହ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ୩-୧ ଗୋଲ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ କାଶୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ୪-୩ ଗୋଲ୍ରେ ଏସ୍ଆର୍ଏମ୍ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ବର୍କତୁଲ୍ଲା ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ୩-୧ ଗୋଲ୍ରେ ଗୁରୁକୁଳ କାଙ୍ଗ୍ରି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏବଂ ଲଭ୍ଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ୫-୨ ଗୋଲ୍ରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସିଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
