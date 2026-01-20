ମୁମ୍ବାଇ: ଭାରତ ସରକାର ୨୦୩୬ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବାବେଳେ ଓ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଦେଶର ଆଥଲେଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ତାହାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ମିଳିିଛି ମୁମ୍ବାଇର ପାନଭେଲ୍ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ। ବୈଧ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ଦେଶର ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲଭୋଲ୍ଟ୍ ଆଥଲେଟ୍ ଦେବ ମୀନା ଓ କୁଳଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ନିରୀକ୍ଷକ (ଟିଟିଇ)। ଏହା ପରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଆଥଲେଟ୍ ମାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆନ୍ତର୍ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଥଲେଟିକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ୨୦୨୬ରେ ଭାଗ ନେଇ ଭୋପାଳ ଫେରୁଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ପନଭେଲ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଟିଟିଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ପୋଲ୍ ଭୋଲ୍ଟ ରଖିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଗଲେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଟିଟିଇ ଏପରି କହିଥିଲେ।
ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୫ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା
ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲଭୋଲ୍ଟ ପାଇଁ ଜରିମାନା ଦେବାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟଏକ ଟ୍ରେନରେ ଚଢିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଆଥଲେଟ୍ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ବରିଷ୍ଠ ଆଥଲେଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କନିଷ୍ଠ ଆଥଲେଟଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ?
