ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ... ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଗ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ। ଆଗକୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରିବି...କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି। ଏ ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏବେ ସ୍ମୃତି-ଜେମିମାଙ୍କ ବନ୍ଧୁତା ଜେନ୍-ଜିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ...କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପରେ ବିବାହ ଅଟକିବା ଏବଂ ଭାବିସ୍ବାମୀ ଧୋକା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା...ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି।
ସରିଥିଲା ବିବାହ ରୀତିନୀତି
ନଭେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖ ରବିବାର....ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦୀ ସରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବେଦୀ ସଜା ସରିଥିଲା...ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାସରିଥିଲା। ବାକିଥିଲା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିବା। ପଡ଼ିଆରେ ଏକ୍ ହୋଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣୁଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ବଡ଼ ଦିନରେ ସାମିଲ୍ ହେବାକୁ ପହଞ୍ଚିସାରିଥିଲେ। ମଜାମସ୍ତି ମାହୋଲ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବିବାହ ପୂର୍ବର ରୀତିନୀତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ବାପା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରୁ ବିବାହ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ମୃତି। ସେବେଠୁ ଏହି ବିବାହ ଅଟକିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି।
ପଲାଶ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିସାରିଛି। ଏହା ବିବାହ ଅଟକିବାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିବାହ ଅଟକିବା ପରଠାରୁ ସ୍ମୃତି ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ। ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଜେମିମା।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, Women's Big Bash League ପାଇଁ ଜେମିମା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ସହ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଶେଷ ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଏବେ ସେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ସହ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜେମିମା ନେଇଥିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Atomic Weapon Order: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରିବେ କି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଅର୍ଡର!