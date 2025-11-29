ମୁମ୍ବାଇ: ବିବାଦ ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତକାର ପଲାଶ ମୁଚ୍ଛଲ। ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ସମାନ ଇମୋଜି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ Evil Eye ଇମୋଜି ଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଏବେ ଖରାପ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏପରି ଇମୋଜି ରଖିଥିବା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ତଥା ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କ ବିବାହ ନଭେମ୍ବର ୨୩ରେ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଦିନ ପୁର୍ବରୁ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନାଙ୍କଠାରେ ହୃଦଘାତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ବିବାହକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ ଦୁଇ ପରିବାର। ଏହାପରେ ପଲାଶ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରହିବାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପଲାଶ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା।
ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଡିଲିଟ କରିଥିଲେ ଫଟୋ
ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ପରେ ସ୍ମୃତି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥିବା ହଳଦୀ ଏବଂ ମେହେନ୍ଦିର ଫଟୋକୁ ଡିଲିଟ କରିଥିଲେ। ପଲାସଙ୍କ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଜାଣି ସ୍ମୃତି ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା।
ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ସମାନ ଇମୋଜି
ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁହେଁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ Evil Eye ଇମୋଜି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଇମୋଜିକୁ ଖରାପ ନଜରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ବିବାହ ସମ୍ପର୍କରେ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି ପଲାଶଙ୍କ ମା’?
ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପଲାଶଙ୍କ ମା’ ଅମିତା ମୁଚ୍ଛଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପୁଅ ପଲାଶ ନେଇଥିଲା। ପୁଅର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ମୃତି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପଲାଶ, ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସଙ୍କ ଅତି ନିକଟତର। ଯେତେବେଳେ ପଲାଶ ତାଙ୍କ ଭାବିଶଶୁରଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇଥିଲେ ସେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ବିବାହକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା।
