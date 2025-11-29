ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏ୩୨୦ ଜେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିମାନରେ ସଫ୍ଟୱେରରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନର ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି। ଏନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଓ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତୀବ୍ର ସୌର ବିକିରଣ ଏ୩୨୦-ପରିବାର ଜେଟ୍ରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ତଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ୨୦୦ ରୁ ୨୫୦ବିମାନ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କିମ୍ବା ହାର୍ଡୱେର୍ ପୁନଃସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ମରାମତି କରିବା ସମୟରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଚେତାବନୀ ବିଦେଶରେ ଏକ ସମ୍ପ୍ରତି ଏ୩୨୦ ଘଟଣାର ଏୟାରବସ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଏଲିଭେଟର ଏଲେରନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେ ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହାର ଜବାବରେ, ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ ବିମାନ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିମାନ ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ ବିମାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଡ଼ାଣ ପୂର୍ବରୁ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ଇଏଲଏସି ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବାହକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଏଲଏସି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଉଡ଼ାଣ-ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରେ।
ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୫୬୦ଟି ଏ୩୨୦-ପରିବାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରେ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଜେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ, ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଶନିବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଏହା ଏ୩୨୦-ପରିବାର ବିମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ଲିଟର ନିର୍ମାତା ଏୟାରବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି।