ଭୁବନେଶ୍ବର: ଫେରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଭଲ ଦିନ । ଦର୍ଶକ ଧିରେଧିରେ ସିନେମା ହଲ୍ ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ କିନ୍ତୁ ହଲକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର । ସିନେମା ହାଉଯାଉ ହେଉଛି ହେଲେ ମିଳୁନି ହଲ୍ । ଯଦିଓ କାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ ମିଳୁଛି ମାତ୍ର ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୀ କି ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଆସିଲା ତେବେ କଥା ସରିଲା । ବାଏଁ ବାଏଁ କରି ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ ହଲରୁ ହଟାଇଦେବେ ହଲ୍ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ ଏମିତି ସ୍ଲଟ୍ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ଯାଉନଥିବେ । ନିଟକଟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଓଡିଆ ସିନେମା ଏବଂ ହଲ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ।
ଓଡିଆ ସିନେମା କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ ? କେମିତି ସିନେମା ନିର୍ମାତା ଲାଭବାନ ହେବେ ? ସିନେମାର କନଟେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ? ଏବଂ ଓଡିଆ ସିନେମାର ଭଲଦିନ କେବେ ଫେରିବ ? ଏନେଇ ସବୁ ବେଳେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଅଭିଯୋଗ, ଆଲୋଚନା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି କଥା ଖାଲି ଓଡିଶାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ସ୍ବର ସାଜି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ସମସ୍ୟା କଥା ଗୋଆ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ କହିଛନ୍ତି ମନୋଜ । ତାହା ପୁଣି ବଲିଉଡର ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମିର ଖାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ।
ଗୋଆ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓ ତାର ବିକାଶ ନେଇ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ର । ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ତ ତିଆରି ହେବ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କେମିତି ହେବ ? ସିନେମାକୁ ହଲ୍ କେମିତି ମିଳିବ ? ସିନେମା ନିର୍ମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଆଦାୟ ହେବ ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋଜ । ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆମିର ବସିଥାନ୍ତି ଆଉ ମନୋଜଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି…
ମନୋଜ କହିଲେ ଆମିର ଶୁଣିଲେ…
ତେବେ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ଷ୍ଟାର୍ ଆମିରଙ୍କୁ ମନୋଜ ନିଜ ମନକଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ନିଜ ଫିଲ୍ମ ‘ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ’ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ଯେଉଁଠି ସେ ଓଡିଶାରେ ହଲ ନଥିବା କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସିନେମା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କେମିତି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହା ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମିର ଏଥା ଶୁଣି ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ସ୍ବାଧିନ ସିନେମା ନିର୍ମାତାଟେ କେମିତି ନିଜ ଟଙ୍କା ସିନେମା କରି ଫେରି ପାଇବ ? ଓଡିଶାର ସିନେମା କେମିତି ଓଡିଶା ବାହାରକୁ ଆସିବ ? ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ଫର୍ମୁଲା ଦେଇଥିଲେ ଆମିର ଖାନ୍…
ଫର୍ମୁଲା ଦେଲେ ଆମିର ଖାନ୍…
ବଡ଼ ସିନେମା ଆସିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମା ହଲରୁ ହଟିଯିବା ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ ଦେଖାଇ ଆମିର କହିଲେ । ଭାରତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ । ଏହାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେବା ଦରକାର । ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେବେଳେ ସିନେମାକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ବି ଏ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଛି । ମୋ ସିନେମା କିଏ ଦେଖିବ ଭାବି ଆମେ ଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ସିନେମା ରିଲିଜ କରୁ । ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ସିନେମା ଲାଗେନି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସୁ । ହଲରେ ଜାଗା ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ସମୟ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ଆମିର କହିଥିଲେ ।
ତେବେ ଆମିରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡିଶା ସିନେମାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ କଣ କରିହେବ ? ସେନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମିରଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ । ଆଉ ଆମିର ସୋ ସରିବା ପରେ କଥା ହେବାକୁ ମଞ୍ଚରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ମନୋଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ୍ ଜଲଦି ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆଉ କନକ ନ୍ୟୁଜକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନୋଜ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆମିରଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆମିର ଖାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମୁଖ୍ଯ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମନୋଜ । ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେତେବେଳେ କରିପାରୁନି ସେତେବେଳେ ବଡ ବଡ଼ କ୍ରାଉଡ ପୁଲରଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସିନେମା ହଲ ତିଆରି କରେଇବାର କଥା କହିଲେ ହୁଏତ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ବୋଲି ମନୋଜ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି । ଗାଁଗାଁରେ ସିନେମା ହଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ରୁ ୭୫ ଟଙ୍କା ହେବା ଦରକାର । ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ ୨ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପ୍ରାଇମ ଟାଇମ ସୋ ମିଳିବା ଦରକାର । ଓଡିଆ ସିନେମା କାହିଁକି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମିଳୁନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମନୋଜ ।
ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ପାଓ୍ଵାର ଥାଆନ୍ତା ନା ବଲିଉଡର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡିଶା ଆସି ସିନେମାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରନ୍ତେ ବୋଲି ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗୋଆ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଆମିର ଖାନଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମିଶ୍ର କରିଥିବା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଓଡିଆ ସିନେମାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।