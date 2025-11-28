ଇଡୁକ୍କି : କେରଳର ଇଡୁକ୍କି ଜିଲ୍ଲାର ଅନାଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କାଏ-ଡାଇନିଂ ରେସ୍ତୋରାଁରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ରେସ୍ତୋରାଁର କ୍ରେନ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭୂମିଠାରୁ ୧୨୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଝୁଲିରହିଥିଲେ । ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଫସିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ଜଣ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ । ଖବର ଲେଖା ହେବା ବେଳକୁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣାଟି ମୁନ୍ନାର ନିକଟରେ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ କ୍ରେନ୍ ଚାଳିତ ଡାଇନିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଏକ ଦୁଃସାହସିକ ଆକାଶୀ ଭୋଜନ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଏକାଥରେ ୧୬ ଜଣ ଲୋକ ବସିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୧୨୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଉପତ୍ୟାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରେନରେ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ତଳକୁ ଆସିନଥିଲା ଓ ଉପରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ।
ମୁନ୍ନାରରୁ ନିୟୋଜିତ ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।, ସେମାନେ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କମ କରୁଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଫସି ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।