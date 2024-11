ସେଞ୍ଚୁରିୟନ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ସୁପରସ୍ପୋର୍ଟ ପାର୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସେଞ୍ଚୁରିୟନରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।

💬 💬 This is overwhelming: #TeamIndia T20I debutant 🧢 Ramandeep Singh #SAvIND | @Raman___19 | @hardikpandya7 pic.twitter.com/mR0I0PgV1e

ଭାରତ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଏକାଦଶ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ରବି ବିଷ୍ନୋଇ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

A look at #TeamIndia's Playing XI for the 3rd T20I 👌👌



Ramandeep Singh makes his international Debut 🙌



Live - https://t.co/JBwOUCgZx8#SAvIND pic.twitter.com/glbe0vpR9P