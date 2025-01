ସିଡ୍‌ନି: ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ସିଡ୍‌ନିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦିନର ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ସହତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୪୫ ରନ୍‌ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଦଳ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଡ୍‌ନିରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆୟୋଜକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇପାରେ ସେନେଇ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ସିଡ୍‌ନିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୬ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିଡ୍‌ନି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ୨୮୮/୨ ରନ୍ ଚେଜ୍‌ କରିଥିଲା। ସିଡ୍‌ନି ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ରନ୍। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୧୮୯୮ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୭୬/୪ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ​​।

ସିଡ୍‌ନି ଟେଷ୍ଟର ଦୁଇ ଦିନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବୋର୍ଡରେ ୧୪୧/୬ ରନ୍ କରିଛି।

Rohit Sharma did better than › Virat Kohli › KL Rahul › Shubman Gill › Yashasvi Jaiswal #INDvsAUS #AUSvIND #RohitSharma𓃵 #cricketinsider #RohithSharma pic.twitter.com/nQD0RF4xOZ — Cricket Insider (@theDcricket) January 4, 2025

ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଏବଂ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିଜରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ୮ ରନ୍ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଶେଷ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଡି। ଏହା ପରେ ଲୋୟର ଅର୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ବୋଲରମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଡ୍‌ନିରେ ଚେଜ୍ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ୨୮୮ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

Prasidh Krishna confirms Jasprit Bumrah has back spasm and he's been monitored by the medical team. pic.twitter.com/Cehb3I85ct — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 4, 2025

ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇ ୧୮୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତା’ପରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇ ୧୮୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଅବଧିରେ ସିରାଜ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ କୃଷ୍ଣ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ ଜସପ୍ରୀତ୍ ବୁମ୍‌ରା ଏବଂ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ନୀତୀଶ ରେଡ୍ଡୀ ନେଇଥିଲେ।

FIFTY IN JUST 29 BALLS - THE SECOND FASTEST BY AN INDIAN IN TESTS! 🙌@RishabhPant17 played a game-changing innings at the SCG! 🔥#AUSvINDOnStar 👉 5th Test, Day 2 | LIVE NOW! | #ToughestRivalry #BorderGavaskarTrophy pic.twitter.com/yGaTGAlDxv — Star Sports (@StarSportsIndia) January 4, 2025

ସିଡ୍‌ନି ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ମାତ୍ର ୩୧ ବଲରେ ୬୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ସମୟରେ ପନ୍ତ ୪ଟି ଚମତ୍କାର ଛକା ଏବଂ ୨ଟି ଜୌକା ମାରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପନ୍ତ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ବଲରେ ଲଗାତାର ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।