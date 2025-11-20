India vs SA : ଆସନ୍ତା ୨୨ (ଶନିବାର)ରୁ ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଅଫ୍ରିକା ୨ୟ ଟେଷ୍ଟ । ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ ସମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କୋଲକାତାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ୩୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଶନିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ମ୍ୟାଚ ଗୁଆହାଟୀର ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯିବ। କାରଣ ଆସାମ ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଶୀଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏଣୁ ମ୍ୟାଚ ସାଢେ ୯ଟା ବଦଳରେ ୯ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେହିପରି ମ୍ୟାଚ ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଶେଷ ହେବ ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଜିତି ସିରିଜ୍ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ଭାରତ
ଯଦି ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ୨-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିରିଜ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ୨୦୦୦ ମସିହାରେ, ହାନ୍ସି କ୍ରୋନିଏଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଭାରତକୁ ୨-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଶେଷ ସିରିଜ।
