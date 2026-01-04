ମୁମ୍ବାଇ : ଭାରତ ନିଜ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିବା ପରେ ଏବେ ବାଂଲାଦେଶ ବି କଠୋର ହୋଇଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ଟ୍ବେଣ୍ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ୍ ଲାଗି ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବି ଭାରତ ଆସିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ରବିବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଏହା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) ଆନୁଷ୍ଠାନିକଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ନିକଟରେ ବିଶ୍ବକପ୍ ମ୍ୟାଚର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଓ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ଅନୁରୋଧ ଉପରେ ବିଚାର କରିପାରେ । ତେବେ ଆଇସିସି ଏ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ବାଂଲାଦେଶର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବାଂଲାଦେଶ ଫେବୃଆରୀ ୭, ୯, ୧୪ ଏବଂ ୧୭ ତାରିଖରେ କୋଲକାତା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର ଗ୍ରୁପ୍ ସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।