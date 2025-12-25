ମୁମ୍ବାଇ : ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଦରମା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା, ବିସିସିଆଇ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରୋଜଗାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ।
କିନ୍ତୁ ବିସିସିଆଇ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କ ଦରମା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ଅଧିନରେ ୧୮୬ ଜଣ ଅମ୍ପାୟାର ଅଛନ୍ତି । ବିସିସିଆଇ ଏହି ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଅନୁସାରେ, ବିସିସିଆଇ ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କୁ A+, A, B, ଏବଂ C ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଦଳର ବାର୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ସମାନ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ A+ ରେ ନଅ ଜଣ, A ରେ ୨୦ ଜଣ, B ରେ ୫୮ ଜଣ ଏବଂ C ରେ ୯୯ ଜଣ ଅମ୍ପାୟାର ଅଛନ୍ତି। ଦରମା ବିଷୟରେ, A+ ଏବଂ A ବର୍ଗରେ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ସମାନ ଦୈନିକ ଦରମା ୪୦ ହଜାର ପାଆନ୍ତି। B ଏବଂ C ବର୍ଗରେ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି। ତଥାପି, ଏହି ଦରମା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ଭାରତରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଋତୁ ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସହିତ, ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଅନେକ ଜୁନିଅର ସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ବିସିସିଆଇ ନିକଟରେ ଘରୋଇ ମହିଳା କ୍ରିକେଟିୟରଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟିୟରଙ୍କ ଦରମା ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇଥିଲା ।