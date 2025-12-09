ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ତ୍ରିଶୂଳରୁ ପଡ଼ିବ ଆଲୋକ ଆଉ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍ । ଦିନିକିଆ ହେଉ କି ଟି-୨୦ । ସବୁ ପ୍ରକାର ମ୍ୟାଚରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଫ୍ଲଡଲାଇଟ ତଳେ ମ୍ୟାଚର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ । ଦେଶର ଏମିତି ଏକ ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତ୍ରିଶୂଳ ଆକୃତିର ଫ୍ଲଡଲାଇଟ୍ । ପଡ଼ିଆର ଚାରି ପାଖରେ ଏହି ତ୍ରିଶୂଳ ଫ୍ଲଡଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ହେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି କାମ ଚାଲିଛି ।
#Varanasi Cricket Stadium has #Trishul-shaped floodlights installed — where devotion meets sport, and tradition illuminates the game.#IndiaCulturepic.twitter.com/DaKjEzSfDT— नवरंग (@Navrang) December 8, 2025
ତେବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାରଣାସୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମର । ଯାହା ଏବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାରାଣସୀରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଶୂଳ-ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି । ଯେଉଁଠି କାଶୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକ କ୍ରୀଡା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲାଇଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାମ ବି ଚାଲିଛି ।
ଏମିତି ଦିଶିବ ଷ୍ଟାଡିୟମ
ତେବେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମହାଦେବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ଡମ୍ବରୁ ଢାଞ୍ଚାର ଝଲକ ରହିବ । ବାରଣାସୀକୁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭେଟି ଦେବାକୁ ୨୦୨୩ରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଷ୍ଟାଡିୟମର କ୍ଷମତା ୩୦ ହଜାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରେ ଏହାର କ୍ଷମତାକୁ ୪୦ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ବେଳକୁ ସରିବ ବୋଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇ କାମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତ୍ରିଶୂଳ-ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାମ ବି ଚାଲିଛି ।