ୱାସିଂଟନ: ତେହେରାନର ପରମାଣୁ କାମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଲଗାତାର ନିଜର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲଢୁଆ ବିମାନ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।ର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆମେରିକା ଇରାନ ସହିତ ନୂତନ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁସେନା ଓ ନୌସେନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।ଫ୍ଲାଇଟ୍-ଟ୍ରାକିଂ ତଥ୍ୟ ଓ ସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନିଟରମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ଏଫ୍‌-୨୨, ଏଫ-୩୫ ଓ ଏଫ୍-୧୬ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ତଥା ଅନେକ ଆକାଶ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି ଟ୍ୟାଙ୍କର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।

ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି

ଜେନେଭାରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୋକ୍ଷ ପରମାଣୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଗମ୍ଭୀର, ଗଠନମୂଳକ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଇରାନର ସରକାରୀ ଟେଲିଭିଜନକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ବୈଠକ ତୁଳନାରେ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପଥ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଉପସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ଭାବନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଡାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
କଥାବାର୍ତ୍ତା କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ? 

ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଓ ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜେନେଭା ଆଲୋଚନାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ଯଦିଓ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବାକି ଅଛି। ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୂତ ଜାରେଡ୍ କୁଶନର ଓ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ, ଇରାନୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା କିଛି ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବେ।ଆମେ କିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ନୀତି ଉପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ବୁଝାମଣାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛୁ ବୋଲି ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି।ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିଥିବା ଓମାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦର ଆଲବୁସାଇଦି କହିଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦିଗରେ ଭଲ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଛି।

