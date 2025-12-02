Virat Kohli : ବିରାଟ କୋହଲି ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇଛନ୍ତି । ସେ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବିଶ୍ବକପ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିଭାବେ ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୦ ରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପରେ କୋହଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିକୁ ଫେରିବେ। ବିସିସିଆଇ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି ଯଦି ସେମାନେ ଆହତ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନ ଥାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବା ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହଜାରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ବିରାଟ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳିବେ ।