ରାଞ୍ଚି: ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦର୍ଶକ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି। କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି ଶତକ ହାସଲ କରି ନିଜର ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କର ଏହି ଶତକରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ଣରେ କ୍ରିକେଟ୍ପ୍ରେମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖାଲି କୋହଲି…କୋହଲି…କୋହଲି ଶୁଣାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଞ୍ଚିରେ ସେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରର ୫୨ତମ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୮୩ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ୩୮ତମ ଓଭରରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୦୨ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ଛକା ଏବଂ ୭ଟି ଚୌକା ସାମିଲ ରହିଛି।
ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସିଙ୍ଗିଲ ଫର୍ମାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୫୧ଟି ଶତକ ନିଜ ନାମରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜର ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ୮୩କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ୩୦ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କୋହଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରି ୨୩ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁବାଇରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଅପରାଜିତ ରହି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଦେବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ।
ରୋହିତ-କୋହଲିଙ୍କ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ
ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଆଜି ରାଞ୍ଚିରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ମିଶି ଦ୍ବିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ୨୦ତମ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
