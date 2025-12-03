ରାୟପୁର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଛି। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇ ନଥିଲା।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକ

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ବାଡ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।ଗାଏକ୍ବାଡ୍ ଚମତ୍କାର ଖେଳି ଏକଦିବସୀୟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ  ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ୯୦ ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ୮୪ତମ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ବିବାହ ମୁଦିକୁ ଚୁମ୍ବନ

କୋହଲି ଶତକ ହାସଲ ପରେ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଶତକ ପରେ କୋହଲି ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ମୁଦିକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କୈଦ ହେବାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 

