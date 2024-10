ସିଡନୀ: ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ନିଜ ମାଟିରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଥର ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ଦୁଇଟି ଭ୍ରମଣରେ କଙ୍ଗାରୁ ମାଟିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଛି।

ଏଥର ରୋହିତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୋର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସିରିଜକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ହେଡେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଏଥର ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବାର ଆଶା ରହିଛି।

ତାଙ୍କର ୫୩ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ମାଥ୍ୟୁ ହେଡନ୍ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି କହିଥିଲେ, ମୁଁ କହିବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଦଳକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମାଥ୍ୟୁ କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରପ୍-ଇନ୍ ପିଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଘରୋଇ ସ୍ଥିତିର ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି।

He may be Australian by nationality, but does birthday star #MatthewHayden think that they will win against India?



Watch him share his thoughts on venues, conditions, and everything in between! ✨



Don’t miss👉#AUSvINDonStar; the 1st Test starts on FRI, 22 NOV! #ToughestRivalry pic.twitter.com/vYA0vfXquA