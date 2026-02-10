ଆମେ ଆମର ପାଠକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବରକୁ ନିରନ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅପ୍ଡେଟ୍ କରୁଛୁ। ସଦ୍ୟତମ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ sambad.in ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ।
- Feb 10, 2026 07:27 IST
ଯଦି ଇରାନ ପାଳନ ନ କରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ: ଇସ୍ରାଏଲ
ଯେରୁସେଲମ: ଆମେରିକା ବାରମ୍ବାର ଇରାନକୁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମେରିକା-ଇରାନ ଆଲୋଚନାର ଦିଗ ଏବଂ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ତାର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ରେଡଲାଇନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ସେ ଆମେରିକା ବିନା ମଧ୍ୟ ଏକା ତେହେରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରେ।
- Feb 10, 2026 07:11 IST
ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରୁ କେବେ ଫେରିବ ଶୀତ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଲହରୀ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସକାଳର ହାଲୁକା ଶୀତ ପରେ ଦିନବେଳା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀରର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଏବଂ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଥଣ୍ଡା ହଟିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସକାଳ କୁହୁଡ଼ି ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକାଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପାରଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଉଷ୍ମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଫେବ୍ରୁଆରି ୯ ତାରିଖରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୨୪ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୯ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୦ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ୨୫ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦ ଡିଗ୍ରି ସେଲସିୟସ୍ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫେବ୍ରୁଆରି ୧୧ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମେଘ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସକାଳେ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।