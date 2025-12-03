ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାଲ୍ୟବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ୧୦୦ ଦିନିଆ ବ୍ଯାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲ୍ୟବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୨୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ୨୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏହା ଏକ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଠାକୁର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ।

Advertisment

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲ୍ୟବିବାହ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ସଂକଳ୍ପ ସାମିଲ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହାଣୀ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମୂହିକ ପ୍ରଗତିକୁ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ ମିସନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନୂତନ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ https://webcast.gov.in/mwcdରେ କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Indian Railways: ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧୩ ଗୁଣ ଅଧିକ ରେଳ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ

୧୦୦ ଦିନିଆ ଅଭିଯାନ (୨୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ – ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬)
ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ତିନି-ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଜନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । 
ଅବଧି ୧ (ନଭେମ୍ବର ୨୭ – ଡିସେମ୍ବର ୩୧, ୨୦୨୫): 
ଏହି ଅବଧିରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଯେଉଁଥିରେ ବିତର୍କ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ପାରସ୍ପରିକ ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମାରୋହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଅବଧି ୨ (ଜାନୁଆରୀ ୧ – ୩୧, ୨୦୨୬):
ଏହି ଅବଧିରେ ଶିଶୁ ଅଧିକାର, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ନେତା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ବିବାହ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।
ଅବଧି ୩ (ଫେବୃଆରୀ ୧ – ମାର୍ଚ୍ଚ ୮, ୨୦୨୬):
ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାରକୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ପାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରାଯିବ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: BJP target TMC MP Kalyan Banerjee : କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜିଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଭର୍ସନା କରିବାର ସାହାସ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ

ଏହି ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମନ୍ୱୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଗମ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହି ଶହେ ଦିନିଆ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶର ନାଗରିକ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦେବା ଏବଂ ବାଲ୍ୟବିବାହ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। 